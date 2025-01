Ilgiorno.it - Appiedato per l’alcol chiama un amico che risulta più ubriaco di lui: denunciati

Chiusura d’anno all’insegna degli atti vandalici, nel Sud-Est Milanese, dove il 2024 è andato in archivio con una serie di furti e danneggiamenti, subito condannati da enti locali e opinione pubblica. A San Giuliano c’è chi si è divertito a danneggiare l’alloggiamento del defibrillatore nel parco della Campagnetta, in via dei Giganti. Un gesto giudicato inaccettabile, tanto più che si tratta di un dispositivo salvavita, installato in un’area frequentata da persone di ogni età. Alcuni giorni prima, a Borgolombardo era stata rubata la targa commemorativa inaugurata lo scorso ottobre in ricordo dell’ex centro di ricerche dell’Olivetti e dell’ingegnere italo-cinese Mario Tchou, ideatore del primo computer a transistor. A Melegnano è ferma la condanna nei confronti di alcune scritte irrispettose verso le forze dell’ordine, comparse nel quartiere Broggi-Izar; lo stesso dicasi per alcune espressioni a sfondo razzista, vergate da ignoti nel sottopasso della stazione ferroviaria.