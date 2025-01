Romadailynews.it - Al Teatro del Lido di Ostia Francesco De Carlo con “Anteprima nuovo spettacolo 2025” il 7 gennaio

DELDIDeindi e conDeh 21Lo stand up comedianDeè in scena aldeldiil 7alle 21 con un’del suo, prossimo al debutto e tutto incentrato sulla storia di Roma Antica.Una sensazionale galoppata nel tempo, dalla fondazione della città alla caduta dell’Impero, attraverso gloria e decadenza, sfarzo imperiale e aneddoti quotidiani. Più di 1000 anni di grandi uomini e piccole debolezze umane, dalla leggenda di Romolo e Remo alla monarchia dei sette re, dai processi di Cicerone al sexgate tra Cesare e Cleopatra, dalle parole di Seneca alla cancel culture su Nerone. Quello che sta accadendo oggi è già accaduto agli antichi romani, che hanno affrontato problemi contemporanei come l’integrazione razziale, la gestione del traffico, la raccolta dei rifiuti e gli scandali sessuali degli imperatori.