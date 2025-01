A Empoli un weekend di eventi aspettando l’Epifania

Leggi su Corrieretoscano.it

– Undidedicati al, nell’ambito delle iniziative per le festività. Tra luminarie, colori, atmosfere familiari e amicali, giochi, sorprese e quello che non ti aspetti, l’edizione 2024 dicittà del Natale sta per concludersi. Il penultimo fine settimana sarà dedicato alla vecchietta più amata da grandi e piccini che in sella alla sua scopa, passerà anche dacon tante calze piene di dolcetti e ‘carbone’. E non sarà da sola. Insieme a lei tutte le amiche e gli amici della star della manifestazione, il chiuchino parlanteno che accompagnato da mascotte e il suo corpo di ballo sfileranno per la città in attesa dell’arrivo della Befana.Entrando nel vivo del programma, lunedì 6 gennaio, appuntamento alle 16.30 in piazza Farinata degli Uberti dove tra sorprese e musica si animerà tutta la piazza intorno alla fontana del Pampaloni, al grande Albero specchio, alla Giostra dei cavalli e alla bellissima Collegiata di Sant’Andrea.