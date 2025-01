Ilrestodelcarlino.it - Ugolini e il ‘capogruppo a metà’: "Valorizziamo l’esperienza di tutti"

Moroni, la questione capogruppo di ‘Rete civica’ ha tenuto banco fino alla decisione di ‘spezzare’ il mandato, dividendo la carica con Marco Mastacchi. Un’intesa difficile? "Le difficoltà sono nate perché non si era mai presentata una situazione simile in Regione: un candidato civico alla presidenza arrivato secondo. Dovevamo trovare un accordo e abbiamo scelto questa strada". Elena, ex candidata sostenuta dal centrodestra alle Regionali, risponde con il sorriso nel primo giorno dell’anno, raccontando le questioni che l’hanno portata a diventare capogruppo. Una scelta condivisa? "Era giusto dare peso ai voti da me ottenuti come candidato di tutta la coalizione e nella lista civica, per cui sono arrivati 55.000 voti su 77.000 (il 71,65%, ndr) senza l’indicazione di preferenze per i candidati.