Sport.quotidiano.net - Shpendi e Cherubini, giovani alla ribalta

Leggi su Sport.quotidiano.net

Era una partita speciale quella di domenica scorsa per Stivenche si ritrovava contro la squadra che lo ha cresciuto e lanciato. Non ha potuto vivere il duello a distanza col gemello Cristian, assente in quanto infortunato, e il proscenio se lo è preso tutto lui. Non ha esultato per il suo secondo gol in campionato proprio per rispetto della sua vecchia società. "Era la prima volta che affrontavo il Cesena a cui sono molto legato – ha spiegato l’attaccante albanese classe 2003 –. Ho un legame forte con la città, la squadra e i tifosi. Per me era una gara importantissima e avrei voluto che di fronte ci fosse anche mio fratello. Sono felice di com’è andata, dei tre punti e del gol segnato. Qua a Carrara mi sto trovando benissimo anche se nei primi mesi ho avuto qualche difficoltà a livello fisico.