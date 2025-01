Iltempo.it - Sfida tra film a Capodanno: chi vince. De Martino sempre da record

Gli ascolti e i dati Auditel di ieri, mercoledì 1 gennaio 2025, vedono su Rai1 ilin prima visione Togo - Una grande amicizia con Willem Dafoe totalizzare il 16.1% di share pari a una media di 2.676.000 spettatori,ndo la serata. Su Canale5, ilIl primo Natale di e con Ficarra & Picone ha ottenuto uno share medio del 14.3% pari a 2.231.000 teste. Su Rai2, Delitti in Paradiso - Un Natale nel mirino con Don Gilet, Don Warrington ed Elizabeth Bourgine ha siglato una media di 1.155.000 spettatori pari al 6.9%. A seguire, ilUna tata in incognito ha totalizzato l'8.1% e una media di 1.775.000 teste e, a tarda notte, Monica Setta con Storie di donne al bivio ha conquistato un notevole 7.1% di share pari a una media di 310.000 spettatori. Su Rai3 Viva Puccini, condotto da Bianca Guaccero per celebrare il centenario della scomparsa di Giacomo Puccini, ha conquistato il 5.