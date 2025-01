Rompipallone.it - Serie A, il Torino blinda il suo gioiello: rinnovo fino al 2028

Leggi su Rompipallone.it

Nessun dubbio: ildelha il futuro granata. È ufficialmente arrivato il suoal.Con l’inizio del nuovo anno, in casa del, arrivano importanti novità. In mattinata, infatti, ci sono stati diversi annunci. Non solo per quanto riguarda l’ufficialità del direttore sportivo e responsabile dell’area tecnica Davide Vagnatial 2027 e l’imminente annuncio deldi Voivoda, ma anche per ildi uno dei pilastri della formazione granata., Samuele Ricci ha rinnovatoalIl giocatore Samuele Ricci ha, infatti, prolungato il suo contrattoal 30 giugno. Di seguito riportato il comunicato pubblicato sui canali ufficiali del, Samuele Ricci ha rinnovatoal(laPresse)- rompipallone.itNella nota ufficiale delsi legge:“IlFootball Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Samuele Riccial 30 giugno