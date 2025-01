Sport.quotidiano.net - Qui Cgc Viareggio. La salvezza e forse anche qualcosa in più

Laprima di tutto, ma con la speranza -se bisogna dirlo a denti stretti - di osservare ciò che accade sopra, vale a dire in quella ‘terra di mezzo’ che va dal sesto all’ottavo posto. Il CgcGb Mec chiude l’anno al 10° posto, a meno 1 dai sospirati playoff e a più 2 dalle forche caudine dei playout. Un campionato, finora, quello dei bianconeri dai due volti. Importantissimi i successi negli scontri diretti contro Sandrigo e Montebello, convincentii successi contro Sarzana e Grosseto, così come gagliarda è stata la prova, seppur non foriera di punti, contro il quasi imbattibile Trissino. Da rivedere altre prove, come il pari a Novara, la sconfitta contro il Giovinazzo e qualche sconfitta con le big, a partire dal derby contro il Forte dei Marmi. Comunque i ragazzi di ‘Scoglio’ Alessandro Cupisti hanno dimostrato di poter reggere la pista contro chiunque, con un ottima fase difensiva, mentre in avanti si è fatto un po’ più di fatica e le 28 reti realizzate (peggior attacco del campionato) lo dimostrano.