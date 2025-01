Amica.it - “Pino Daniele-Nero a metà”: che cosa racconta il docufilm al cinema

A 10 anni dalla sua scomparsa arriva alPinoa metà un ritratto intimo e profondo dell’uomo dietro l’artista, scritto da Marco Spagnoli e Stefano Senardi checosì l’importanza del cantautore napoletano.«È Pinoche ha definitivamente preso coscienza della sua forza, del suo valore, della grandezza della sua innovazione musicale.a metà è un album spartiacque che cambia completamente le regole all’interno della canzone napoletana, della nuova canzone napoletana e anche all’interno della canzone d’autore. È un album di contaminazioni per cui molto ricco, è un album che dà di servire anche di arrangiamenti non classici, non necessariamente italiani».“Pinoa metà” in sala dal 4 al 6 gennaioIl film che sarà alsolo da sabato 4 a lunedì 6 gennaio, ripercorre la prima parte della carriera di Pinograzie ai racconti e le emozioni racchiuse in uno dei suoi album più rappresentativi.