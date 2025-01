Lanazione.it - Padule, bracconieri in azione. Gli ’Amici’ lanciano l’allarme: “Divieto di caccia non rispettato”

Massa e Cozzile (Pistoia), 2 gennaio 2025 – Troppi pochi i controlli e il bracconaggio, anche con richiami elettronici illegali, dilaga neldi Fucecchio, con le ghiacciate degli specchi d’acqua che mettono ancora più in difficoltà gli animali. È un inizio anno di denuncia quello avviato dall’associ’Amici dele della biodiversità’ che informano sulle attuali condizioni di sopravvivenza delle varie specie in questi giorni di freddo intenso. “Nei giorni scorsi temperatura basse e assenza di vento – fanno sapere gli Amici del– hanno provocato estese gelate nelle zone pianeggianti. Neldi Fucecchio sono ghiacciate le zone allagate e perfino alcuni canali con acque ferme. In questa situle migliaia di uccelli acquatici che stanno svernando nelsi trovano in grossa difficoltà perché non riescono a alimentarsi.