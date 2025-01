Ilgiornaledigitale.it - Novità Lancia: arriva un modello sotto la Ypsilon? Torna la A112?

Leggi su Ilgiornaledigitale.it

L’Autobianchiè la piccola utilitaria prodotta dalla Casa italiana tra il 1969 ed il 1986. L’auto ha avuto un enorme successo con oltre 1,3 milioni di esemplari prodotti. Un successo che poi si è trasformato nella Y10. Il marchio poi è stato assorbito dal gruppo Fiat. Le redini di tali modelli sono state poi prese dallacon la Y e poi con la.Ora, a distanza di alcuni decenni, si comincia a parlare di una nuova utilitaria che potrebbe riprendere il nome di. La notizia non è certa, ma appare possibile che il rilancio del brandpossa passare per un nuovoche sarà posizionato al didella(oltre che dalle già annunciate Gamma e Delta).La rinascita dellapotrebbe avvenire entro la fine del decennio, quando i prezzi della tecnologia elettrica ed il suo sviluppo sarannoti a livelli tali da poter garantire una citycar di segmento A a batterie a cifre di vendita accessibili con un’autonomia decente e con tempi per la ricarica non biblici.