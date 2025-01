Iltempo.it - "Non è un arresto, è in ostaggio". Cecilia Sala, la verità di Cerno

è da giorni nelle mani dell'ayatollah Khamenei. Il governo italiano sta facendo tutto il possibile per liberare la giornalista italiana in queste ore ancora nelle carceri iraniane. Se n'è parlato nel corso della puntata di "4 di sera" in onda il 2 gennaio su Rete4. In collegamento c'era Tommaso, direttore de Il Tempo, che ha espresso la sua opinione sulle strategie del regime di Teheran e soprattutto sulla necessità di liberarea tutti i costi. Tommaso: "Dobbiamo liberarea tutti i costi" Ci state seguendo? Ora a #4disera in diretta su #Rete4 e in streaming su Mediaset Infinity pic.twitter.com/tdD4k4dWf2 — 4 di sera (@4disera) January 2, 2025 "La real politik a volte porta le democrazie a fare cose che eticamente non sarebbero giuste, tipo scambiare cittadini liberi con terroristi - ha detto- Sono cose che avvengono.