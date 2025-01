Spazionapoli.it - Napoli-Danilo, arriva l’annuncio: la conferma di Thiago Motta è netta

ed ilsono sempre più vicini? In queste ore sonote anche le parole di, allenatore della Juventus.potrebbe diventare un calciatore delin questa sessione invernale di calciomercato. Si parla ormai da settimane del possibile approdo del difensore brasiliano all’ombra del Vesuvio, con la Juventus che avrebbe già chiarito al calciatore come la sua posizione all’interno del progetto bianconero sia ormai cambiata.Anche Cristiano Giuntoli, direttore sportivo della Juventus, è stato chiaro riguardo la sua situazione: “Siamo d’accordo con il suo entourage e stiamo cercando una soluzione che vada bene per lui e per la Juventus. Quando c’è un calciatore sul mercato, ci deve essere il gradimento di entrambe le parti”, ha detto il ds come riportato da Sky Sport.