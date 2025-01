Mistermovie.it - Mister Movie | Dune 4 è in fase di sviluppo con enormi cambiamenti alla trama

Il mondo dicontinua a espandersi, e i fan hanno molto da attendere. Con3 già in lavorazione e il debutto di: Prophecy che esplorerà ulteriormente le sabbie di Arrakis, le voci su un possibile quarto film e una nuova serie spin-off si fanno sempre più insistenti. Tuttavia, un dettaglio potrebbe cambiare il destino del franchise: l’assenza del regista Denis Villeneuve.4: Verso un Adattamento di Children ofSecondo indiscrezioni riportate da Daniel Richtman, Warner Bros. e Legendary Pictures stanno pianificando un’espansione significativa del franchise.4 potrebbe portare sullo schermo Children of, il romanzo che prosegue la saga dei figli di Paul Atreides. Tuttavia, l’idea di continuare senza Villeneuve potrebbe rappresentare una sfida per i fan, che hanno apprezzato la visione unica del regista nel dare vita all’universo di