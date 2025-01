Anteprima24.it - Le altre di C, fumata bianca a Messina: definito il passaggio di proprietà

Tempo di lettura: 2 minutiDopo un lungo tira e molla che andava avanti dallo scorso giugno, si è finalmente concretizzato ildidel: in giornata è stato ufficializzato il trasferimento dell’80% delle quote dall’ormai ex presidente Pietro Sciotto alla fiduciaria lussemburghese AAD Invest Group. Questo il comunicato del club peloritano:”L’ACRcomunica che in data odierna, presso lo studio del notaio Silverio Magno, è stato formalizzato ildel pacchetto di maggioranza del club. La AAD Invest group, a mezzo di procura notarile assegnata a Stefano Alaimo, assistito dal dott. Francesco La Fauci, ha rilevato l’80% delle quote. La sottoscrizione dell’atto è avvenuta con palese disponibilità del presidente Sciotto, il quale ha chiesto e ottenuto precise garanzie sul futuro dell’ACR