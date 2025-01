Ilgiorno.it - La sorella di Roberto Comelli, ucciso la notte di San Silvestro a Provaglio: “Era un ragazzo di cuore”

d’Iseo, 2 gennaio 2025 – “Ancora non riesco a realizzare, so solo che mio fratello era un buondi, lavorava nove ore al giorno come carpentiere. Purtroppo deve essere successo qualcosa che io non so, perché la sera dell’ultimo non l’ho visto”. A parlare, sotto shock, è Elsa, una delle due sorelle di, il 42enne did’Iseoladi Capodanno da una coltellata al petto inferta fuori dal centro diurno per anziani dove era in corso una festa organizzata da un’ottantina di ragazzi della zona. Una festa privata in una sala presa in affitto, nella quale sembra che, alterato dal troppo alcol assunto, volesse intrufolarsi nonostante fosse stato respinto. Circostanza che aveva innescato la rissa. Chi eraSeparato e padre di un figlio adolescente, precedenti per droga,che batteva per gli animali - il suo profilo Facebook pullula di foto che lo ritraevano abbracciato a cani e gatti -, fan del Brescia calcio con la Curva Nord 1911, il 42enne viene descritto come un “buono" con una vita complicata alle spalle.