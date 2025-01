Tvplay.it - Inter, che mazzata per Inzaghi: la notizia è una batosta

Brutte notizie in casa: lamette in guardia Simone, è successo in Supercoppa Italiana contro l’Atalanta.L’sta affrontando l’Atalanta in Supercoppa Italiana, in occasione della semifinale della competizione, e proprio nel corso del match non sono arrivate buone notizie per la squadra di Simone. Ecco cos’è successo a Riyad e quale rischio corrono adesso i nerazzurri., cheper: laè una(LaPresse) – Tvplay.itL’se la sta vedendo con l’Atalanta in una gara sicuramente ricca di colpi di scena, ma anche di notizie non propriamente positive.In casa nerazzurra, alla fine del primo tempo, è arrivata ladi un cambio decisamente inaspettato: è infatti durata solamente 45 minuti la partita di Marcus Thuram che è stato il primo sostituito da, anche se nei primi tre quarti d’ora è stato spesso e volentieri pericoloso come è accaduto spesso in questa stagione 2024/25 in corso.