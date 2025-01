Scuolalink.it - Intelligenza Artificiale, cosa sono i LLM? Quali sono i limiti nei contesti clinici

Uno studio sull’pubblicato su Nature Medicine mette in evidenza idei Large Language Model () nell’ambito medico. Sebbene abbiano rivoluzionato il settore tecnologico e sanitario, questi modelli mostrano difficoltà significative nel replicare il dialogo clinico tra medico e paziente, essenziale per una corretta diagnosi. Le prestazioni degliinreali: idell’al servizio della medicina I modelli di AI come ChatGPT, Claude, Gemini e altri hanno dimostrato prestazioni eccellenti nei test medici standard, rispondendo correttamente a domande complesse e simulando situazioni accademiche. Tuttavia, lo studio condotto da ricercatori della Harvard Medical School e della Stanford University evidenzia una lacuna fondamentale: quando applicati a interazioni cliniche reali, questi modelli faticano a raccogliere informazioni pertinenti, sintetizzare dati frammentati e formulare diagnosi accurate.