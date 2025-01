Golssip.it - Ilary Blasi, nuova serie: “Mostra la vera me. Totti? Con Bastian è diverso perché…”

Leggi su Golssip.it

, dopo 'Unica' in cui ha raccontato il suo punto di vista sulla separazione da Francesco, torna su Netflix con la docu-': 5 episodi cheno "come sonomente", dice la conduttrice all'Adnkronos. Dal 9 gennaio in streaming, lo show fa entrare lo spettatore nel dietro le quinte della sua vita tra determinazione, autoironia e leggerezza. Ma non è da sola. Con lei ci sono la famiglia, le amiche di sempre e il fidanzato, che si racconta per la prima volta a partire dal giorno del loro primo incontro. Dopo"non ho scoperto o riscoperto l'amore, ogni persona e ogni amore è una scoperta a prescindere da tutto. Il rapporto conperché sono in un'età diversa e con un bagaglio. Fondamentalmente non ho mai smesso di credere nell'amore e poi le cose accadono", spiega la conduttrice all'Adnkronos.