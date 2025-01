Lanazione.it - Il dj internazionale Marco Faraone torna a casa dopo 15 anni, l’evento a Coreglia Antelminelli

Leggi su Lanazione.it

Lucca, 2 gennaio 2025 –, dj e produttore italiano originario di Lucca, domenica 5 gennaio si esibirà al Drop Club a, in provincia di Lucca. Si tratta di un grande ritorno adel dj di fama, che solo lo scorso 31 dicembre si era esibito di fronte a una delle sette meraviglie del mondo antico: le piramidi di Giza. L'artistaquindi nella sua città e lo fa15dall'ultima sua esibizione in un club lucchese. Nonostante la giovane età,, classe 1988, ha alle spalle una carriera stellare e in continua crescita. Con le sue produzioni e i suoi dj set contribuisce in modo instancabile a rendere popolare la musica elettronica italiana in tutto il mondo. Apprezzatissimo nei più importanti Festival e club internazionali, tra cui Tomorrowland, Elrow a Barcellona, DC10 Ibiza, Brooklyn Mirage e Space Miami negli Stati Uniti, Panorama Bar e Watergate di Berlino, è attualmente resident all'Amnesia di Ibiza.