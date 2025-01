Gqitalia.it - I saldi invernali sono già qui e trovi tutte queste sneaker in offerta, carpe diem

Leggi su Gqitalia.it

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.Cosa ci dicono le paroleuomo e? Semplice, che siamo davanti a una magnifica opportunità e che l'anno nuovo non può che iniziare nel migliore dei modi e cioè con gli sconti di fine stagione. E leuomo +un'ottima combo da non lasciarsi scappare. E così fatto il punto di guardaroba e scarpiera è giunto il momento di valutare su quali modelli destinare il nostro budget con i2025. Basta fare il check delle paia che abbiamo indossato di più o che ci siamo persi, per proiettare desiderata e necessità tra le offerte in saldo. Ok, ma quando iniziano i2025? Il 4 gennaio e, compatibilmente alle disposizioni regionali, per 30 o 60 giorni si aprono infinite opportunità di acquisti a prezzi minimi e ribassati.