Ilrestodelcarlino.it - "I residenti continuano lentamente a crescere". Pesano sul Comune i debiti dei mutui del passato

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Siamo arrivati al termine di questo 2024, periodo in cui è tradizione, accanto agli auguri per il nuovo anno, offrire un bilancio dell’attività amministrativa, quest’anno particolarmente significativo perché coincide con la metà del nostro mandato. E stato un anno denso di avvenimenti purtroppo negativi a livello generale capaci di offuscare anche gli importanti eventi positivi che pur ci sono stati". Ad affermarlo è il sindaco di Offagna Ezio Capitani dopo l’approvazione del bilancio di previsione. "La popolazione ad oggi è di duemila e 125 abitanti e già da qualche anno registra un progressivo seppur lieve incremento, segnale della rinnovata attrattività del nostro paese dopo il periodo buio del dissesto e poi del Covid, grazie anche alla disponibilità di nuovi alloggi in parte provenienti dalle lottizzazioni edilizie incompiute che stanno gradualmente concludendosi".