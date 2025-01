Ilrestodelcarlino.it - Frastornati da due omicidi. Un forte senso di comunità per provare a ripartire

Nardini Non vi sono più emozioni intermedie per un cuore gonfio di supremo dolore. Un passaggio del Conte di Montecristo di Alexandre Dumas riassume in poche parole lo stato d’animo con cui la nostra provincia ha chiuso il 2024. Due notizie sconvolgenti hanno spazzato via quell’aria di sicurezza che aveva avvolto il Piceno dopo la classifica del Sole 24 Ore. Si trattava in realtà di una fragile nebbia. Glidi Emanuela Massicci e Renzo Paradisi ci hanno così riportato a terra e mostrato le falle in un territorio che sì, possiamo dirlo nonostante tutto, è più sicuro della media. E allora la sfida del 2025 saràa sentire quelle emozioni intermedie nonostante un cuore gonfio di supremo dolore. La qualità della vita nella nostra provincia resta alta, ildiè ancorae non va perduto.