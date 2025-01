Ilfattoquotidiano.it - Fiorentina, primo allenamento del 2025. E Bove interviene per soccorrere un tifoso colto da un malore

La Curva Maratona esaurita al Franchi per il saluto alcon ildelladi Raffaele Palladino. Cori e applausi e un abbraccio enorme tra tifosi e giocatori della squadra viola.approccio con i nuovi compagni anche per il difensore argentino Nicolas Valentini. Ma in questo clima di festa, si è verificato uno spiacevole episodio: verso la fine dell’unè statoda un piccolo.Immediato l’intervento del personale sanitario presente, ma anche di Edoardoche, a distanza di circa un mese dalaccusato nel match di Serie A contro l’Inter era a bordo campo ed è subito andato a sincerarsi delle condizioni dell’uomo. La vicenda fortunatamente ha avuto un lieto fine: non è stato necessario il ricovero in ospedale e tutto si è risolto per il meglio.