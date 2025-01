Scuolalink.it - Esonero contributivo lavoratrici madri: tutto quello che c’è da sapere

Il comma 219 della Legge di Bilancio introduce, a partire dal 2025, un parzialeper alcune categorie di. Questo beneficio riguarda la quota dei contributi previdenziali per invalidità, vecchiaia e superstiti a carico del lavoratore, ed è soggetto a precise condizioni e limitazioni. Chi può beneficiarie dell’Le categorie diche possono accedere all’includono:dipendenti, escluse quelle impiegate in rapporti di lavoro domestico.autonome, con redditi derivanti da: attività di lavoro autonomo; impresa in contabilità ordinaria o semplificata; partecipazione societaria, purché non aderenti al regime forfettario. Condizioni per accedere al beneficio L’accesso all’è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni: Numero di figli: le beneficiarie devono esseredi almeno due figli.