Calciomercato.it - “Disastroso”: Thiago Motta non supera l’esame

Leggi su Calciomercato.it

Quinto posto in campionato per la Juventus e il tecnico bianconero finisce sotto accusa: la bocciatura è senza appelloQuinto posto in classifica, un gioco lontano da quello atteso e tanti dubbi che aleggiano alla Continassa. La Juventus si prepara alla Supercoppa con la voglia di rimettere in sesto una stagione partita con tutt’altre attese.“”:non(LaPresse)- Calciomercato.itNel mirino ci sono finite le operazioni estive di Giuntoli, con qualche acquisto estivo che non sta rendendo secondo le attese e qualche decisione che fa storcere il naso a qualcuno. Ma sotto accusa c’è anche, colpevole di non aver ancora trovato il bandolo della matassa. Il tecnico è arrivato dal Bologna ed ha ricevuto l’appoggio incondizionato della piazza, ma dopo 18 giornate e un po’ troppi pareggi, qualche dubbio inizia ad esserci anche su di lui.