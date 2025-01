Ilfattoquotidiano.it - Dalla protesta dei trattori al Green Deal svuotato: 2024, storia dell’anno in cui l’Ue e l’Italia hanno sabotato la lotta al cambiamento climatico

Ilè l’anno della sconfitta dellaale della tutela dell’ambiente. Dell’Unione europea che smantella il suo stesso. Si fa prima a raccontare cosa è rimasto che tutti i dietrofront di un anno sciagurato in cui l’alleanza tra Partito popolare europeo e socialisti ha ceduto il passo a quella tra Ppe e destra. Perè stato il primo anno con il tanto atteso Piano di adattamento al(che non spiega, però, chi debba fare cosa e con quali soldi) e quello in cui è stato presentato il Piano nazionale integrato sull’energia e il clima, riveduto e corretto (che non permetterà di raggiungere tutti gli obiettivi nazionali). Se persi può parlare di dietrofront,è ferma da tempo. Il Governo Meloni punta a rallentare la transizione, che si tratti di case, qualità dell’aria, deforestazione.