Coniugi trovati morti in casa a Cagliari, il figlio non risponde al gip: "Li ha avvelenati a colazione. Era sommerso di debiti, voleva l'eredità"

Convalidato il fermo di Claudio Gulisano, il 44enne accusato di duplice omicidio volontario per la morte dei genitori, Luigi Gulisano, 79 anni, e Marisa Dessì, 82 anni. I due anziani sono statiprivi di vita nella loro abitazione di via Ghibli ail 5 dicembre scorso, probabilmente per avvelenamento.Leggi anche: Orrore a Roma: aggressione con calci e pugni contro coppia gay: i due giovani in fin di vita«Li ha»Secondo le indagini, l’uomo avrebbe usato nitrato di sodio, sciolto nei cibi o nelle bevande consumati dai genitori, probabilmente durante la. Claudio si è avvalso della facoltà di nonre e non ha fornito spiegazioni sul movente o sulla modalità esatta del gesto.«Eradi»La Procura ipotizza che l’omicidio sia legato a motivi economici.