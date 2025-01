Oasport.it - Come sta Sarrazin dopo la caduta a Bormio? Il francese sarà trasferito

Leggi su Oasport.it

Migliorano le condizioni del transalpino Cyprien, secondo quanto riporta l’ANSA, che cita la Federazionedi sci: l’atleta era caduto adurante una delle prove cronometrate della discesa libera maschile ed era stato poi sottoposto ad un delicato intervento chirurgico.L’operazione, effettuata nel nosocomio di Sondalo, in provincia di Sondrio, si era resa necessaria per eliminare un ematoma subdurale: nella nota stampa diffusa dalla federazione transalpina si legge che il discesista è uscito dalla terapia intensiva.Lo sciatore, nella giornata di domani, nel reparto di neurologia di una struttura sanitaria di Lione, nel quale l’atleta affronterà un lungo percorso di riabilitazione. Al momento, infatti, non ci sono ipotesi sul rientro agonistico del discesista.