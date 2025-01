Iltempo.it - Cecilia Sala: "Dormo per terra e mi hanno tolto gli occhiali, fate presto"

Leggi su Iltempo.it

I dettagli filtrati dalle telefonate che ieriha fatto ai genitori e al compagno e collega Daniele Raineri, sono tutt'altro che rassicuranti e le informazioni che arrivano dalla cella del carcere di Evin (in Iran), dove la reporter italiana viene tenuta in regime di isolamento per aver "violato le leggi della Repubblica islamica", contribuiscono a delineare i confini di una detenzione indegna. Alla giornalista del Foglio e di Chora Media è riservato lo stesso trattamento delle prigioniere politiche che affollano le celle della struttura penitenziaria simbolo della repressione della Repubblica islamica. Altro che garanzie "totali"., stando a quanto lei stessa ha raccontato ai suoi cari, dorme per, sul pavimento della cella angusta e ha solo una coperta per riscaldarsi.