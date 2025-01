Sbircialanotizia.it - Caos decreto tariffe, problema liste d’attesa e nodo rinnovo contratto medici: gennaio in salita per Ssn

Leggi su Sbircialanotizia.it

Sindacatoospedalieri: "Valzer delle incompetente". Cittadinanzattiva: "Non attuare nuovi Lea è negare diritto alla salute" Anno nuovo problemi vecchi per la sanità pubblica. Il 2024 è stato complicato, tra lo sciopero dei(e degli infermieri) e le infinite polemiche dentro e fuori dal Parlamento sulla quantità di risorse, in più o in meno, .