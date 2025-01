Thesocialpost.it - Calcio italiano in lutto, addio ad Aldo Agroppi: il calcio perde una voce unica

Ilpiange la scomparsa di, deceduto nella mattina di giovedì 2 gennaio all’età di 80 anni presso l’ospedale di Piombino, sua città natale. Nato il 14 aprile 1944,era ricoverato da alcuni giorni. Figura emblematica del, è stato protagonista come calciatore, allenatore e opinionista televisivo, lasciando un segno indelebile nella storia di questo sport.iniziò la sua carriera nelle giovanili del Piombino, ma il suo nome è legato indissolubilmente al Torino, con cui giocò 278 partite in Serie A. L’esordio nella massima serie avvenne il 15 ottobre 1967, e negli anni successivi divenne uno dei pilastri della squadra. Fu tra i protagonisti dello storico scudetto del 1975/1976, un successo che consacrò il Toro e lo rese una leggenda per i tifosi granata.