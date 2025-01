Lapresse.it - Cagliari, anziani uccisi: convalidato il fermo per il figlio 44enne

E’ statoildi Claudio Gulisano, ilportato in carcere a Uta nella notte fra il 30 e il 31 dicembre con l’accusa di duplice omicidio volontario per aver avvelenato i genitori Luigi, 79 anni, e Marisa Dessì, 82. L’ha stabilito la giudice per le indagini preliminari Ermengarda Ferrarese, che nelle prossime ore deciderà sulla custodia cautelare in carcere.Il movente sarebbe di natura economicaSecondo gli inquirenti, ilminore della coppia, avrebbe agito per un movente economico: Claudio sarebbe stato infatti schiacciato dai debiti. Dai conti di Luigi e Marisa, benestanti e proprietari di sei appartamenti a, risultano due prelievi effettuati il 4 e 5 dicembre quando erano già morti, per circa 20mila euro. Decisivi per incastrare l’uomo alcuni filmati e una supertestimone.