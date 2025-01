Zonawrestling.net - WWE: Ecco come è andato il ritorno in NOAH di Nakamura

vincente al Nippon BudokanShinsukeha fatto il suonella Pro Wrestlingdurante l’eventoThe New Year 2025, affrontando Ulka Sasaki in uno dei match più attesi della serata. L’incontro si è svolto nella storica cornice del Nippon Budokan di Tokyo il 1° gennaio 2025.WWE's Shinsukemakes his entrance for his firstmatch in two years#ghcpic.twitter.com/FNvpKeqaNh— Peps? (@PepsWrestling) January 1, 2025 Un match equilibrato deciso dalla black mistLa sfida è stata combattuta ed equilibrata. In un momento cruciale, mentre Sasaki aveva intrappolatoin una triangle choke e l’arbitro era a terra, il WWE United States Champion ha utilizzato il tipico espediente della black mist sul viso dell’avversario.ha poi concluso l’incontro eseguendo una Styles Clash seguita da due Kinshasa per ottenere la vittoria.