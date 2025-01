Feedpress.me - Violenza di genere e femminicidio, il diritto di dire «no». Anzi, il diritto di esistere

«Lotto tutto l'anno» dovrebbe essere il monito davanti ai numeri impietosi; in Italia nel 2024 i femminicidi sono stati (al 15 dicembre, secondo il Viminale) 106. 106 storie, 106 vittime, 106 esistenze tranciate. Da Nord a Sud. Filo comune? Zittite e umiliate in quanto donne, e il raptus usato spesso come scusa. Nello stesso periodo del 2023 la conta arrivava a 112. E a macchiarsi del delitto per.