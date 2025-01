Liberoquotidiano.it - "Veloce...". Conceiçao scuote il Milan, umilia Paulo Fonseca con una sola parola

Leggi su Liberoquotidiano.it

Archiviata la pratica, ilè già al lavoro per preparare il prossimo grande impegno di questa stagione: la Supercoppa italiana. In semifinale, gli uomini allenati dal nuovo tecnico rossonero Sergiotroveranno un'altra squadra alle prese con un complicato inizio di stagione: la Juventus. E, alla sua prima partita sulla panchina del Diavolo, il portoghese affronterà un avversario speciale: suo figlio Francisco. Lo staff dell'ex Porto è composto dal vice allenatore Siranama Dembélé; due allenatori dei portieri come Vedran Runje e Diamantino Figueiredo; lo sport scientist Eduardo Oliveira; gli assistenti Fabio Moura e Joao Costa. Non c'è tempo per i saluti, e nemmeno per i festeggiamenti di fine anno. Sergioha voluto subito trasmettere ai suoi calciatori quale sarà il leitmotiv della sua gestione: tanto allenamento, tanta aggressività.