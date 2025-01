Quotidiano.net - Strage in Montenegro. Litiga in un locale. Torna a casa e prende una pistola e uccide 7 persone (2 bambini)

Roma, 1 gennaio 2024 – Una lite in ununanel, fra cui due. La polizia montenegrina sta cercando nella città di Cetinje l'uomo che ha ucciso sette, tra cui due, dopo una lite in un ristorante. La polizia, che ha inviato forze speciali per cercare il fuggitivo armato a Cetinje, a circa 30 chilometri a nord-ovest della capitale Podgorica, ha identificato l'assassino solo con le sue iniziali, A.M., 45 anni. Secondo la polizia l'uomo avrebbe aperto il fuoco nele sarebbe poi fuggito armato. Le forze di sicurezza hanno chiesto ai residenti della città di rimanere amentre cercano di individuare il sospetto. Intanto la televisione pubblica ha trasmesso una foto del sospetto killer, precedentemente arrestato per possesso illegale di armi.