Sinner il menù di Capodanno | che festa a casa di Giovinazzi

Montecarlo, 1 gennaio 2024 – Sfere croccanti per antipasto, una lasagna saporita e una gelatina di frutta in chiusura. Jannika Montecarlo si chiude un 2024 da campioni e inizia un 2025 di grandi speranze, perché attorno allo stesso tavolo – con il tennista numero 1 al mondo – hanno festeggiato iltanti campioni del nostro sport. L’azzurro della racchetta è stato davvero l’ospite d’eccezione a Montecarlo, adel pilota della Hypercar Ferrari, Antonio, vincitore della 24 ore di Le Mans. A far fede sono i caschi tricolore nella foto di gruppo postata dal pilota in Rosso. Ma non è finita qui, perché fra i tanti invitati di lusso c’era anche il collega di, Alex Pier Guidi, oltre al ciclista Giulio Ciccone. Insomma un vero e proprio concentrato di sport nell’ultima notte dell’anno.