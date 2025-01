Iltempo.it - Sfida di Capodanno, Tony Effe fa il sindaco e Gualtieri balla con Boy George

Il controconcerto didial Palazzetto dello sport di Roma si apre con la sigla del Tg1, un video con i titoli dei giornali e le polemiche delle scorse settimane. Poi lo sberleffo di Nicolò Rapisarda, questo il nome del rapper, a Robertoche lo ha silurato daldel Circo Massimo.è apparso sul palco con la fascia tricolore: "Su le mani Roma, è arrivato il". "E' stato un anno intenso", ha detto il rapper, "ultimamente non sono stato tanto bene per tutte queste critiche, ma abbiamo le spalle larghe. So che è stato unorganizzato all'ultimo e per questo ringrazio ognuno di voi". Con il trapper sul palco si sono alternati Sick Luke, Naska, Lazza, Bello Figo, Capo Plaza e Side Baby. Al concerto gratuito del Circo Massimo si sono esibiti i Culture Club di Boy, il dj Gabry Ponte, la Pfm Premiata Forneria Marconi, l'Orchestraccia, l'Orchestra Popolare della Notte della Taranta.