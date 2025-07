Lucky Red svela il listino al Festival di Cinema di Riccione

Lucky Red svela il listino della stagione cinematografica 2025 durante la prestigiosa 14ª edizione di Ciné a Riccione. Un’anteprima esclusiva che promette di entusiasmare gli appassionati, offrendo un mix avvincente di generi e stili, pronti a conquistare il pubblico di tutto il mondo. Scopri con noi le novità che definiranno il futuro del cinema italiano e internazionale, perché questa stagione si preannuncia ricca di emozioni e grandi sorprese.

anteprima della stagione cinematografica 2025 di Lucky Red a Riccione. La 14ª edizione di Ciné – Giornate di Cinema a Riccione ha rappresentato un'importante occasione per annunciare i titoli che comporranno il catalogo di Lucky Red nella prossima stagione cinematografica. L'evento ha svelato una selezione variegata di film, spaziando tra generi e stili diversi, con l'obiettivo di soddisfare le aspettative degli appassionati e degli addetti ai lavori. le principali anteprime del listino Riccione 2025. film in uscita nel corso dell'estate e autunno. Tra le produzioni più attese figurano PRESENCE, diretto da Steven Soderbergh, previsto per il 24 luglio, con protagonisti Lucy Liu, Julia Fox e Chris Sullivan.

