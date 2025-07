Lo sciopero di sabato paralizza il traffico | ansia in vista del weekend

Lo sciopero di sabato 5 luglio sta creando caos nel traffico, generando ansia tra pendolari e cittadini in vista di un weekend che promette tensioni e disagi. La protesta, che coinvolge un’ampia fetta di lavoratori, ribadisce le ragioni di una mobilitazione ormai nota. In un mese già segnato da ondate di calore intense, questa paralisi potrebbe aggiungere ulteriore stress alle giornate di fuga e relax. Leggi tutto per scoprire cosa aspettarsi.

Proclamato uno sciopero per sabato 5 luglio. Previsti una astensione dal lavoro notevole. Le ragioni della protesta ribadite in un comunicato Luglio sarĂ un mese caldissimo non solo dal punto di vista climatico con nuove possibili ondate di calore che, con tutta probabilitĂ , seguiranno quella che dovrebbe esaurirsi nel prossimo weekend. Sono previsti, infatti, una. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info © Temporeale.info - Lo sciopero di sabato paralizza il traffico: ansia in vista del weekend

