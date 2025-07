LIVE Italia-Belgio 1-0 Europei calcio femminile 2025 in DIRETTA | vantaggio azzurro a fine primo tempo

Live Italia-Belgio 1-0 agli Europei di calcio femminile 2025: un'emozione che si accende nel finale del primo tempo. Dopo un inizio difficile, le azzurre hanno trovato il vantaggio grazie a un'azione fulminea di Di Guglielmo, portando il pubblico in visibilio. La partita si infiamma e promette ancora grandi emozioni nella ripresa. Rimanete con noi per aggiornamenti in tempo reale e scoprire come si svilupperà questa sfida coinvolgente!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:52 Italia che sblocca l’incontro nelle ultime fasi della prima frazione dopo aver subito il possesso palla sterile delle avversarie. Partita sporca, ma ora siamo in vantaggio. A tra poco per la ripresa. FINE PRIMO TEMPO 46?- Destro di Vanhaevarmaet che termina alto. 45?- Due minuti di recupero. 44?- GOOOOOOL ITALIAAAAA! Break improvviso di Di Guglielmo, che vince il contrasto, si accentra e trova con un filtrante Caruso. Quest’ultima stoppa perfettamente, si aggiusta palla e scarica il destro alle spalle del portiere avversario. 42?- Ripartenza Belgio con Janssen che prova il destro dal limite dell’area. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Belgio 1-0, Europei calcio femminile 2025 in DIRETTA: vantaggio azzurro a fine primo tempo

