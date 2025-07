Hakeem Jeffries contro il Big Ugly Bill di Trump | 7 ore di discorso

Nel cuore di Washington, Hakeem Jeffries sfida il controverso "Big Ugly Bill" di Trump, rallentando i suoi passaggi con un'abile strategia. Dopo sette ore di accese discussioni, il leader democratico mette in luce le criticità di un pacchetto da 4.500 miliardi di dollari che sta scuotendo l'intera nazione. La partita è aperta: quale sarà il futuro di questa legge così discussa? La risposta potrebbe cambiare gli equilibri politici americani.

Washington, 3 lug. (askanews) - Il leader della minoranza democratica alla Camera dei Rappresentanti a Washington, Hakeem Jeffries, sta usando un escamotage ben noto per ritardare l'approvazione del cosiddetto "Big Beautiful Bill" di Donald Trump, da lui ribattezzato "Big Ugly Bill", uno dei disegni di legge più rilevanti e controversi degli ultimi tempi: un pacchetto fiscale e di spesa da 4.500 miliardi di dollari che ha profondamente diviso il Congresso lungo linee partitiche. Jeffries sta usando il cosiddetto "minuto magico" per fare ostruzionismo con un intervento maratona avvicinandosi al record di 8 ore e 32 minuti stabilito nel 2021 dal leader repubblicano Kevin McCarthy e spaziando dal disegno di legge ad altre controverse politiche dell'amministrazione come il giro di vite contro i migranti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Hakeem Jeffries contro il "Big Ugly Bill" di Trump: 7 ore di discorso

In questa notizia si parla di: jeffries - bill - hakeem - ugly

Hakeem Jeffries contro il Big Ugly Bill di Trump: 7 ore di discorso; Salute, Pinocchio!, Davino (Fimp): Esempio virtuoso di prevenzione salute dei più piccoli; Ius Scholae, Tajani: La cittadinanza è una cosa seria, per noi 10 anni di studio con profitto.

Hakeem Jeffries contro il “Big Ugly Bill” di Trump: 7 ore di discorso - (askanews) – Il leader della minoranza democratica alla Camera dei Rappresentanti a Washington, Hakeem Jeffries, sta usando un escamotage ben noto per ritardare l’approvazione del c ... Segnala askanews.it

Jeffries Has His Moment in Hourslong Speech Opposing Trump’s Policy Bill - Representative Hakeem Jeffries, the New York Democrat and minority leader, delayed a final House vote with an impassioned speech, saying he would take his “sweet time” assailing the measure. nytimes.com scrive