Lucky Red presenta il listino alle Giornate di Cinema a Riccione

Lucky Red conquista le Giornate di Riccione presentando in anteprima il listino della prossima stagione cinematografica. Un’occasione unica per scoprire i film più attesi e innovativi, pronti a incantare il pubblico e accendere la passione per il grande schermo. La stagione 2025 si preannuncia ricca di emozioni e sorprese, segno che Lucky Red continua a essere protagonista nel panorama cinematografico italiano. Scopriamo insieme i titoli che ci accompagneranno nei prossimi mesi.

In occasione della 14edizione di Ciné – Giornate di Cinema a Riccione, Lucky Red ha presentato tutti i titoli del listino della prossima stagione cinematografica. Ecco l’elenco di seguito: LUCKY RED – Listino Riccione 2025  PRESENCE (24 luglio) – Un film di Steven Soderbergh Con Lucy Liu, Julia Fox, Chris Sullivan;. ENZO (28 agosto) – Un film di Laurent Cantet, diretto da Robin Campillo Con Pierfrancesco Favino, Eloy Pohu, Maksym Slivinskyi, Elodie Bouchez;. VELLUTO BLU 4K (15-17 settembre) (nell’ambito della rassegna THE BIG DREAMER – IL CINEMA DI DAVID LYNCH) – Un film di David Lynch Con Kyle MacLachlan, Isabella Rossellini, Dennis Hopper, Laura Dern;. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

