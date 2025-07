Verstappen chiarisce | Nel 2026 sarò ancora in F1 nessun anno sabbatico E la Mercedes sogna

Max Verstappen ha chiarito che nel 2026 sarà ancora in Formula 1, smentendo ogni ipotesi di anno sabbatico. Durante la conferenza stampa a Silverstone, l’olandese ha lasciato intendere che potrebbe anche passare ad un’altra scuderia, alimentando le speranze della Mercedes che da tempo sogna di portarlo sotto il proprio tetto. Le sue parole aprono nuovi scenari e accendono il desiderio di vedere Verstappen ancora protagonista sulla griglia.

Max Verstappen nel 2026 sarà ancora in Formula 1, spazzati via tutti i dubbi su un anno sabbatico. Lo ha annunciato egli stesso, nel corso della conferenza stampa di presentazione al Gran Premio di Silverstone. Insomma l’olandese ha lasciato intendere che se non sarà con la Red Bull, lo farà con un’altra scuderia. E ciò non fa altro che accendere i sogni della Mercedes che da tempo lo corteggia. A seguire le sue principali parole. Verstappen ribadisce: nessun anno sabbatico, nel 2026 sarà ancora in F1. «Il mio futuro? Nulla da dire. Al momento non c’è nessuna decisione da comunicare. Ma smentisco categoricamente le voci di un anno sabbatico. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Verstappen chiarisce: «Nel 2026 sarò ancora in F1, nessun anno sabbatico». E la Mercedes sogna

