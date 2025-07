L’Arabia non molla la Serie A nuovo assalto al super bomber del campionato | superato anche Kean

L’Arabia non si ferma e torna alla carica: dopo aver tentato di portare via Kean, la Saudi Pro League mette nel mirino un altro super bomber della Serie A. La competizione araba si conferma una minaccia crescente per i club italiani, pronti a difendere i propri talenti più preziosi. Il mercato internazionale si anima, e il futuro di alcuni campioni potrebbe essere ancora una volta in bilico...

Il campionato arabo continua a terrorizzare i tifosi italiani: pronto l’assalto da parte della Saudi Pro League a un altro super bomber L’Arabia non molla la Serie A, nuovo assalto al super bomber del campionato (SerieANews.com) Il campionato arabo resta una grossa minaccia per i club di Serie A. Dopo aver fatto un tentativo per Moise Kean, rispedito al mittente, l’Al-Qadsiah sembrerebbe intenzionato a provare un nuovo assalto a un altro bomber del nostro campionato. Se in certi casi una cessione verso la Saudi Pro League farebbe comodo, vedi l’esempio di Victor Osimhen per il Napoli, in altri casi una cessione verso le terre orientali non renderebbe felici i tifosi. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - L’Arabia non molla la Serie A, nuovo assalto al super bomber del campionato: superato anche Kean

In questa notizia si parla di: assalto - super - campionato - arabia

Calciomercato Juventus, il club sogna una clamorosa doppietta: con la Champions sarà assalto a questi due super nomi! I dettagli - Il calciomercato della Juventus si accende con l’obiettivo di una doppietta clamorosa, puntando potente sulla Champions League.

6 Premier League 2 FA Cup 5 Coppe di Lega 3 Community Shield 1 Champions League 1 Supercoppa UEFA 1 Mondiale per Club FIFA 1 Coppa di Germania 1 Supercoppa tedesca 1 Campionato belga 9 nomination al Pallone d’Oro Vai su Facebook

Napoli, come può cambiare l'attacco: dall'offerta araba per Lukaku al rilancio per Bonny; Inter, Bastoni stoppa i rumors: Arabia Saudita? Io non vado da nessuna parte; Milan, su Theo Hernandez nuovo assalto dell'Al-Hilal: le ultime.

L'Arabia all'assalto anche degli arbitri: nel mirino Orsato - Gli indizi ci sono stati, con qualche partita arbitrata ogni tanto senza "cozzare" con quelle del campionato italiano, ma adesso la voce si fa insistente in vista del 2024: Daniele Orsato ... Segnala calciomercato.com

L'Arabia si compra tutto il calcio: cambiate le regole, assalto a gennaio! - Secondo quanto trapela da fonti vicine alla Saudi League sarebbe allo studio un cambio di regole in corsa ... tuttosport.com scrive