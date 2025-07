Come risponde l’agricoltura bergamasca alla crisi climatica

Come risponde l'agricoltura bergamasca alla crisi climatica? In un contesto di sfide crescenti, questa terra di tradizione e innovazione si distingue per strategie resilienti e sostenibili. Gli agricoltori locali adottano tecniche innovative, promuovono pratiche ecocompatibili e investono in tecnologie avanzate per preservare la produzione e l’ambiente. La loro capacità di adattamento è un esempio di come le radici profonde possano alimentare un futuro più verde e resiliente.

L'agricoltura è una delle attività più antiche e fondamentali dell'umanità . Nell'ultimo decennio, la crisi climatica mette sempre più a dura prova le aziende, accelerando l'innovazione per garantire la produttività . Gli eventi meteorologici estremi come le forti piogge, i lunghi periodi .

