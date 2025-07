Lo spionaggio poi lo strike | Mikhail Gudkov così è morto il comandante di élite dei marines russi

L’attacco missilistico in regione di confine del Kursk ha segnato una drammatica svolta, costando la vita al generale Mikhail Gudkov, vice capo della Marina russa. Questo evento mette in luce come i conflitti odierni siano tutt’altro che lontani da un retroscena di spionaggio e strategie clandestine. Un episodio che ci invita a riflettere sulle tensioni internazionali e le delicate dinamiche di potere in gioco.

Il generale Mikhail Gudkov, vice capo della Marina russa, è rimasto ucciso in un attacco missilistico ucraino nella regione di confine russa del Kursk.

In questa notizia si parla di: mikhail - gudkov - spionaggio - strike

Ucraina, vice-comandante Marina militare russa Mikhail Gudkov morto nel Kursk dopo attacco missilistico ucraino, era “Eroe di Russia” - Il conflitto tra Russia e Ucraina si arricchisce di un altro tragico capitolo con la morte del generale Mikhail Gudkov, vice comandante della Marina militare russa, avvenuta nel Kursk a seguito di un attacco missilistico ucraino.

