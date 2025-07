Ucraina un' ora telefonata Trump-Putin

Dopo quasi un'ora di conversazione, Putin e Trump hanno affrontato il delicato tema del conflitto in Ucraina, con il leader russo che ha riaffermato la volontà di cercare una soluzione negoziata senza rinunciare ai propri obiettivi. La chiamata segnala l'importanza di un dialogo diretto tra le due potenze in un momento cruciale: il futuro della regione dipende da come queste discussioni evolveranno. La diplomazia resta la chiave per una possibile risoluzione.

18.50 Si è conclusa dopo quasi un'ora la telefonata tra Putin e Trump. Nel colloquio il presidente russo ha detto a quello americano di volere continuare a cercare una soluzione negoziata al conflitto in Ucraina e che la Russia non abbandonerà i suoi sforzi per eliminare le cause di fondo del conflitto. Mosca "non rinuncerà ai suoi obiettivi". Lo ha detto il consigliere presidenziale russo Ushakov, citato dall'agenzia Ria Novosti. I due leader hanno parlato anche dell'Iran. Il colloquio è stato definito "pragmatico e concreto". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

