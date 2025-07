Calhanoglu Moretto | Mai chiesta cessione all’Inter i club hanno parlato

Le voci di una possibile cessione di Calhanoglu al Galatasaray hanno fatto scalpore, ma fonti affidabili smentiscono questa ipotesi. Secondo Matteo Moretto, il centrocampista turco non ha mai chiesto di lasciare l’Inter e i club coinvolti hanno già parlato, senza che ci siano reali intenti di cessione. La situazione rimane incerta, ma l’attenzione si concentra sul futuro di Calhanoglu, che potrebbe ancora restare nerazzurro. Ecco come stanno davvero le cose.

Novità sul fronte Calhanoglu-Galatasaray. Il centrocampista turco ai ferri corti con l’Inter non ha mai chiesto la cessione al club, secondo il giornalista Matteo Moretto. Ecco le ultime. ECCO COME STANNO LE COSE – Il tema caldo in casa Inter rimane quello legato ad Hakan Calhanoglu. Il regista turco rimane in bilico, a maggior ragione dopo le ultime uscite di Marotta e Lautaro Martinez. Matteo Moretto, tramite il canale YouTube di Fabrizio Romano, ha aggiornato sulla situazione. Queste le sue parole: « Abbiamo spiegato il tema, il focus della tematica, dopo le parole di Marotta, Lautaro Martinez e il comunicato di Calhanoglu. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Calhanoglu, Moretto: «Mai chiesta cessione all’Inter, i club hanno parlato»

